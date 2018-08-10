Столичний Майдан Незалежності "замінували" гранатами
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Київська поліції перевіряє інформацію про те, що площу Майдан Незалежності заміновано гранатами. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
“До чергової частини поліції Києва зателефонувала жінка і сказала, що Майдан Незалежності заміновано гранатами. На місця подій негайно виїхали спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та слідчо-оперативні групи. Правоохоронці ретельно оглядають територію на наявність небезпечних предметів та речовин”, — розповіли у поліції.
Відомості зареєстровані у Журналах єдиного обліку територіальних управлінь поліції. За результатами перевірки буде надана правова кваліфікація подіям.
Раніше повідомлялось, що у Києві “замінували” станцію метро “Шулявська”, її зараз зачинено для перевірки.