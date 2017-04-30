Столичный Дом профсоюзов к Евровидению накрыли большим панно

Панно состоит из двух полотен. Одна сторона Дома профсоюзов уже закрыли. Так, на полотне видна цепь, а также надпись на английском: "Freedom is our religion".

Другая сторона здания еще не накрыта. Полотно спущено только частично, но, скорее всего, оно будет идентичное первому. Единственное отличие - надпись на нем будет украинский. Пока видно только слова: "Свобода - это наша...".

Напомним, в Киеве на Майдане Независимости в ночь на 19 февраля 2014 в Доме профсоюзов произошел пожар. Сначала начал гореть большой телеэкран, расположенный на стене здания, после чего огонь перекинулся внутрь со 2 по 5 этаж, часть окон в доме обгорела.



Окончательно пожар удалось потушить лишь в 6:55 утра 20 февраля 2014. После нейтрализации огня там было найдено тело человека. По данным ГСЧС, во время пожара удалось спасти 41 человека.



Летом 2014 начался процесс ликвидации последствий пожара. Полностью восстановить Дом профсоюзов планировали в августе 2016 года к 25 годовщине независимости Украины. Однако ремонтные работы продолжаются.