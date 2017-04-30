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Столичний Будинок профспілок до Євробачення накрили великим панно

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Будинок профспілок у Києві на Майдані Незалежності до “Євробачення” накрили великим панно, передає УНН.

Столичний Будинок профспілок до Євробачення накрили великим панно

Панно складається із двох полотен. Один бік Будинку профспілок уже закрили. Так, на полотні видно ланцюг, а також напис англійською: "Freedom is our religion".

Інший бік будівлі ще ненакритий. Полотно спущено лише частково, але, швидше за все, воно буде ідентичне першому. Єдина відмінність - напис на ньому буде українською. Покищо видно лише слова: "Свобода - це наша..".

Нагадаємо, у Києві на Майдані Незалежності в ніч на 19 лютого 2014 року у Будинку профспілок сталася пожежа. Спочатку почав горіти великий телеекран, розташований на стіні будівлі, після цього вогонь перекинувся всередину з 2 по 5 поверх, частина вікон в будинку обгоріла.

Остаточно пожежу вдалося загасити лише о 6:55 ранку 20 лютого 2014 року. Після нейтралізації вогню там було знайдено тіло людини. За даними ДСНС, під час пожежі вдалося врятувати 41 людину.

Влітку 2014 року розпочався процес ліквідації наслідків пожежі. Повністю відновити Будинок профспілок планували у серпні 2016 року до 25 річниці незалежності України. Однак ремонтні роботи тривають досі.

Українські Національні Новини

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