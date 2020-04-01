Столичных врачей безвозмездно поддерживает несколько десятков компаний

"Bowl café ежедневно привозит свежие соки для диспетчеров Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Компания Pizzburg доставляет пиццу на 15-е отделение. Еще одна компания, Mi Corazon привозит пиццу в отделение № 12. Мини-отели Kiev Sky Group Hotel обеспечивают сотрудникам номера. Moto Help помогает сотрудникам в пути до и с работы. ГСЧС города Киева предоставило 50 костюмов биозащиты и 500 респираторов. КП "Фармация" обеспечила одноразовыми медицинскими масками и дезрастворами, фирма "Тристан" предоставила 102 литра дезраствора", - рассказал Вершигора.

Кроме того, по его словам, одиноким пенсионерам "скорой", ветеранам станции, которые живут на одну пенсию, благотворительная организация "Союз саморитян Украины" предоставила 10 наборов со всем необходимым, стоимостью более 300 грн каждый, Красный крест Украины обеспечил пять отделений кофе, сахаром и молоком.

"Учитывая то, что мы работаем в чрезвычайно тяжелых условиях на переднем фланге, у нас есть риск инфицироваться, нам тяжело добираться на работу - для нас важна не сама стоимость помощи, а важно внимание. Что мы не одни, что о нас беспокоятся", - добавил глава столичной "скорой".

Он призвал всех, кого есть желание помочь, обращаться в центральный офис ЦЭМП и МК по ул. Богдана Хмельницкого 37б, или по телефону 044 234 5186.

Как сообщал УНН, заместитель министра здравоохранения - главный санврач Украины Виктор Ляшко ранее заявил, что в качестве руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня распорядился обеспечить медикам, которые оказывают помощь больным коронавирусом, горячее питание.