Столичных врачей безвозмездно поддерживает несколько десятков компаний

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 80539 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 96025 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101519 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100874 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108583 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 96247 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104162 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106316 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131297 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130394 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Столичных врачей безвозмездно поддерживает несколько десятков компаний

Столичных врачей безвозмездно поддерживает несколько десятков компаний

Киев  •  УНН

 • 21343 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Киеве специалистов "скорой" пока поддерживают несколько десятков столичных предприятий. Об этом УНН рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева Анатолий Вершигора.

"Bowl café ежедневно привозит свежие соки для диспетчеров Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Компания Pizzburg доставляет пиццу на 15-е отделение. Еще одна компания, Mi Corazon привозит пиццу в отделение № 12. Мини-отели Kiev Sky Group Hotel обеспечивают сотрудникам номера. Moto Help помогает сотрудникам в пути до и с работы. ГСЧС города Киева предоставило 50 костюмов биозащиты и 500 респираторов. КП "Фармация" обеспечила одноразовыми медицинскими масками и дезрастворами, фирма "Тристан" предоставила 102 литра дезраствора", - рассказал Вершигора.

Кроме того, по его словам, одиноким пенсионерам "скорой", ветеранам станции, которые живут на одну пенсию, благотворительная организация "Союз саморитян Украины" предоставила 10 наборов со всем необходимым, стоимостью более 300 грн каждый, Красный крест Украины обеспечил пять отделений кофе, сахаром и молоком.

"Учитывая то, что мы работаем в чрезвычайно тяжелых условиях на переднем фланге, у нас есть риск инфицироваться, нам тяжело добираться на работу - для нас важна не сама стоимость помощи, а важно внимание. Что мы не одни, что о нас беспокоятся", - добавил глава столичной "скорой".

Он призвал всех, кого есть желание помочь, обращаться в центральный офис ЦЭМП и МК по ул. Богдана Хмельницкого 37б, или по телефону 044 234 5186.

Как сообщал УНН, заместитель министра здравоохранения - главный санврач Украины Виктор Ляшко ранее заявил, что в качестве руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня распорядился обеспечить медикам, которые оказывают помощь больным коронавирусом, горячее питание.

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