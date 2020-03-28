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У МОЗ розпорядилися забезпечити медиків гарячим харчуванням

У МОЗ розпорядилися забезпечити медиків гарячим харчуванням

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на посаді керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня дав розпорядження забезпечити медикам, які надають допомогу хворим на коронавірус, гаряче харчування. Про це він сам заявив на брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Одне із перших розпоряджень... стосувалося матеріально-технічного забезпечення, зокрема було зобов’язано керівників закладів охорони здоров’я та голів облдержадміністрацій забезпечити медичних працівників, які працюють в закладах охорони здоров’я та надають медичну допомогу хворим на коронавірус, гарячим харчуванням, щоб вони могли надавати допомогу впродовж зміни, не відволікаючись на побутові потреби”, — зазначив він.

Окрім того, Ляшко дав доручення створити мобільні бригади, які приїжджатимуть до хворого та забиратимуть зразки.

“Одним із доручень було створення мобільних бригад у складі водія та працівника медзакладу для того, щоб приїжджати до хворого за його місцем проживання, забирати зразки на дослідження та передавати їх до вірусологічної лабораторії, яка проводитиме дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції”, — додав він.

Також, за його словами, він розпорядився надати приміщення для перебування працівників поліції та Нацгвардії, які охороняють заклади охорони здоров’я, в яких перебуватимуть хворі з коронавірусною інфекцією.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я розглядають питання перекваліфікації лікарів у найкоротші терміни у ті спеціальності, яких не вистачає для боротьби із коронавірусом. 

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