У МОЗ розпорядилися забезпечити медиків гарячим харчуванням

КИЇВ. 28 березня. УНН. Заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на посаді керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня дав розпорядження забезпечити медикам, які надають допомогу хворим на коронавірус, гаряче харчування. Про це він сам заявив на брифінгу, передає кореспондент УНН.