У МОЗ розглядають питання перекваліфікації лікарів для боротьби із коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я розглядають питання перекваліфікації лікарів у найкоротші терміни у ті спеціальності, яких не вистачає для боротьби із коронавірусом. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“Це розглядається (питання перекваліфікації лікарів, яких наразі не вистачає, у найкоротший термін — ред.) і на рівні керівних обласних структурних підрозділів з охорони здоров’я, вони визначили заклади, в які буде відбуватися госпіталізація хворих з коронавірусною хворобою, а також розглядається питання поповнення бригад, які можуть надавати ту чи іншу медичну допомогу, в тому числі й у відділеннях інтенсивної терапії. Також у нас розпочинається співпраця з академією медичних наук, медичними університетами, з іншими закладами охорони здоров’я”, — зазначив він, відповідаючи на запитання, чи можливо у найкоротший термін перекваліфікувати лікарів інших спеціальностей, яких бракує, якщо зараз не вистачає реанімаційних медсестер та анестезіологів.
Нагадаємо, в Україні на ранок 28 березня зафіксовано уже 311 підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, усього зафіксовано вісім летальних випадків.