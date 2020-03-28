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У МОЗ розглядають питання перекваліфікації лікарів для боротьби із коронавірусом

У МОЗ розглядають питання перекваліфікації лікарів для боротьби із коронавірусом

Київ • УНН

 • 37431 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я розглядають питання перекваліфікації лікарів у найкоротші терміни у ті спеціальності, яких не вистачає для боротьби із коронавірусом. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

“Це розглядається (питання перекваліфікації лікарів, яких наразі не вистачає, у найкоротший термін — ред.) і на рівні керівних обласних структурних підрозділів з охорони здоров’я, вони визначили заклади, в які буде відбуватися госпіталізація хворих з коронавірусною хворобою, а також розглядається питання поповнення бригад, які можуть надавати ту чи іншу медичну допомогу, в тому числі й у відділеннях інтенсивної терапії. Також у нас розпочинається співпраця з академією медичних наук, медичними університетами, з іншими закладами охорони здоров’я”, — зазначив він, відповідаючи на запитання, чи можливо у найкоротший термін перекваліфікувати лікарів інших спеціальностей, яких бракує, якщо зараз не вистачає реанімаційних медсестер та анестезіологів.

Нагадаємо, в Україні на ранок 28 березня зафіксовано уже 311 підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, усього зафіксовано вісім летальних випадків. 

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