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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 85519 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100406 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102574 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101827 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109892 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98791 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Минздраве распорядились обеспечить медиков горячим питанием

В Минздраве распорядились обеспечить медиков горячим питанием

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в должности руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня распорядился обеспечить медикам, которые оказывают помощь больным коронавирусом, горячее питание. Об этом он сам заявил на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Одно из первых распоряжений... касалось материально-технического обеспечения, в частности обязали руководителей учреждений здравоохранения и губернаторов обеспечить медицинских работников, работающих в учреждениях здравоохранения и оказывающих медицинскую помощь больным коронавирусом, горячим питанием, чтобы они могли оказывать помощь в течение смены, не отвлекаясь на бытовые нужды", - отметил он.

Кроме того, Ляшко дал поручение создать мобильные бригады, которые будут приезжать к больному и забирать образцы.

"Одним из поручений было создание мобильных бригад в составе водителя и работника медучреждения для того, чтобы приезжать к больному по его месту жительства, забирать образцы для исследования и передавать их в вирусологическую лабораторию, которая будет проводить исследования методом полимеразной цепной реакции", - добавил он.

Также, по его словам, он распорядился предоставить помещение для пребывания работников полиции и Нацгвардии, которые охраняют учреждения здравоохранения, в которых будут находиться больные с коронавирусной инфекцией.

Напомним, в Министерстве здравоохранения рассматривают вопрос переквалификации врачей в кратчайшие сроки в те специальности, которых не хватает для борьбы с коронавирусом.

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