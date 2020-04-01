Столичних лікарів безоплатно підтримує кілька десятків компаній
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Києві фахівців “швидкої” наразі підтримують кілька десятків столичних підприємств. Про це УНН розповів директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва Анатолій Вершигора.
“Bowl café щодня привозить свіжі соки для диспетчерів Центру екстренної медичної допомоги та медицини катастроф. Компанія Pizzburg доставляє піццу на 15-те відділення. Ще одна компанія, Mi Corazon привозить піццу у відділення № 12. Міні-готелі Kiev Sky Group Hotel забезпечують співробітникам номери. Moto Help допомагає співробітникам у дорозі до та з роботи. ДСНС міста Києва надало 50 костюмів біозахисту та 500 респіраторів. КП „Фармація“ забезпечила одноразовими медичними масками та дезрозчинами, фірма „Тристан“ надала 102 літра дезрозчину”, — розповів Вершигора.
Крім того, з його слів, одиноким пенсіонерам “швидкої”, ветеранам станції, які живуть на одну пенсію, благодійна організація “Спілка саморитян України” надала 10 наборів з усім необхідним, вартістю понад 300 грн кожен, Червоний хрест України забезпечив п’ять відділень кавою, цукром і молоком.
“Враховуючи те, що ми працюємо у надзвичайно важких умовах на передньому фланзі, у нас є ризик інфікуватись, нам тяжко добиратись на роботу — для нас важлива не сама вартість допомоги, а важлива увага. Що ми не одні, що про нас турбуються”, — додав очільник столичної “швидкої”.
Він закликав всіх, кого є бажання допомогти, звертатись до центрального офісу ЦЕМД та МК по вул. Богдана Хмельницького 37б, або за телефоном 044 234 5186.
Як повідомляв УНН, заступник міністра охорони здоров’я — головний санітарний лікар України Віктор Ляшко раніше заявив, що на посаді керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня дав розпорядження забезпечити медикам, які надають допомогу хворим на коронавірус, гаряче харчування.