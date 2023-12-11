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Столичные власти планируют запустить "челночное движение" метро на "синей ветке" уже 13 декабря: что известно

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 17:30  •  2059 просмотра

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Сейчас продолжается испытание челночного движения в ночном режиме. После этого будет разработан график движения поездов. По его словам, запустить "челночное движение" метро на Голосеевской линии планируется уже с 13 декабря.

В Киеве с 13 декабря будут тестировать челночное движение метро на участке Лыбедская-Демеевская, чтобы уменьшить нагрузку на наземный транспорт. Об этом сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

Детали

Как сообщил Кандибор, в столице планируется запустить два поезда по двум путям для организации "челночного движения" от станции "Лыбедская" до станции "Демеевская".

В настоящее время продолжается испытание челночного движения в ночном режиме. После этого будет разработан график движения поездов. По его словам, запустить "челночное движение" метро на Голосеевской линии планируется уже с 13 декабря.

"Мы рассматриваем все же два поезда запускать по двум путям и это будет интервал с 30 до 15 минут получится у нас. Каждый поезд будет с интервалом 15 минут ходить", - отметил Кандибор.

Кандибор добавил, что городские власти хотят уменьшить нагрузку на наземный транспорт, который сейчас перевозит пассажиров между станциями метро "Голосеевская" и "Демеевская".

"Мы также будем понимать, что часть пассажиров перейдут на этот челночный поезд и уменьшится нагрузка на автобусный, где мы тогда заберем какое-то количество наземного транспорта и перебросим людей в метро", - сказал Кандибор.

Власти хотят четко просчитать графики движения поездов и сделать их доступными для пассажиров.

"Мы не хотели бы вводить людей в заблуждение и говорить, что это будет какой-то интервал... мы четко просчитаем графики, четко проинформируем, сделаем график, чтобы пассажир который захочет этим воспользоваться - понимал в какое время ему надо подойти на станцию", - добавил заместитель председателя КГГА.

Напомним

В Киеве с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля заявили о закрытии станций метро от "Демеевской" и "Теремков". По предварительным данным, ремонт продлится 6 месяцев. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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