Столичные коммунальщики подготовили к снегопаду более 350 единиц техники - КГГА

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря УНН. С вечера 30 ноября 358 единиц спецтехники и бригады по ручной уборке предприятий КК "Киевавтодор" не прекращают уборку улиц и дорог столицы от снега. Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", пишет УНН.

В 22:00 30 ноября Киев начало засыпать снегом. В 20:30 спецтехника КК "Киевавтодор" была расположена на исходных позициях.

С началом первого снега немедленно начали работу солеразбрасыватели, чтобы не допустить образования гололеда и снежных накатов на дорогах Киева. На протяжении всей ночи на дорогах столицы работала очистительная техника с отвалами и щетками.

Первоначально уборка и обработка посыпочными материалами проводилась на улицах со сложными условиями движения, главных магистралях, мостах, спусках и подъемах, улицах, по которым проходят маршруты движения общественного транспорта.

Для более эффективной работы и учитывая интенсивные осадки, с 2:15 во всех районах города проводилась очистка дорожной сети колоннами спецтехники.

На рассвете особое внимание было уделено уборке правой полосы дорог, чтобы утром городской общественный транспорт мог работать без помех.

Кроме того, дорожники проводили механизированную и ручную уборку тротуаров и остановок общественного транспорта, которые находятся на балансе предприятий корпорации, а также подходов к наземным и подземных пешеходных переходов.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" обращается к водителям с просьбой не оставлять свои автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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