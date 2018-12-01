Столичні комунальники підготували до снігопаду понад 350 одиниць техніки - КМДА

КИЇВ. 1 грудня УНН. З вечора 30 листопада 358 одиниць спецтехніки та бригади з ручного прибирання підприємств КК “Київавтодор” не припиняють прибирання вулиць та доріг столиці від снігу. Про це повідомили у комунальній корпорації “Київавтодор”, пише УНН.