Столичная "скорая" для борьбы с коронавирусом получила новые иномарки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Официальный импортер автомобилей Volkswagen в Украине в понедельник передал 10 автомобилей во временное пользование для медицинских работников и организаций, привлеченных к борьбе с COVID-19, передает УНН.
Так, сегодня медикам и соцслужбам Volkswagen передал десять автомобилей модели Polo sedan, оснащенных автоматической коробкой передач с объемом двигателя 1,4 л (1,4 TSI).
По словам импортеров, часть автомобилей будет предоставлена в Единый координационный центр, который действует на базе Департамента социальной политики КГГА и помогает незащищенным и уязвимым слоям населения.
Автомобили будут использоваться для перевозки пациентов, проходящих лечение гемодиализом и которые подпадают под группу риска инфицирования коронавирусом.
Три автомобиля будут предоставлены Центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева, где бригады скорой медицинской помощи оказывают круглосуточную экстренную медицинскую помощь при несчастных случаях и состояниях, угрожающих жизни или здоровью населения.
"Наши сотрудники будут приезжать из самых отдаленных мест области и будут привозить сотрудников. Это очень ценно, потому что в Киеве вопросы передвижения как-то решаются, но за городом у нас около 450 сотрудников. Там, где нет железной дороги, это (автомобили - ред.) решит эту проблему", - сказал глава ЦЭМП и МК Анатолий Вершигора.
Также автомобили получат медицинские работники Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.
Как сообщалось в УНН, в Киеве специалистов "скорой" пока поддерживают несколько десятков столичных предприятий.