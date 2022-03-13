Столичная подземка работает в режиме перевозок
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Метрополитен работает в режиме перевозок, об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки, передает УНН.
Движение по:
Красной линии организовано от ст. "Шулявская" до ст. "Университет"
Синий линии от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки"
Без остановки на станциях:
"Майдан Независимости"
"Площадь Льва Толстого".
Зеленой линии от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи.
Без остановки на станциях:
"Дворец спорта"
"Кловская"
"Золотые ворота"
Также работает участок "Славутич" - "Красный хутор".
Ориентировочный интервал движения 40 минут.
"Обращаем внимание, что график работы может оперативно меняться при необходимости.
Важно! Наземный транспорт и метро для перевозок пассажиров будут работать с 08:00 до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно будут работать как укрытие", - добавили в метрополитене.