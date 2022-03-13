Столична підземка працює у режимі перевезень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Метрополітен працює у режимі перевезень, про це йдеться у повідомленні пресслужби столичної підземки, передає УНН.
Рух по:
Червоній лінії організовано від ст. "Шулявська" до ст. "Університет"
Синій лінії від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки"
Без зупинки на станціях:
"Майдан Незалежності"
"Площа Льва Толстого".
Зеленій лінії від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі.
Без зупинки на станціях:
"Палац спорту"
"Кловська"
"Золоті ворота"
Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".
Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.
«Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.
Важливо! Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть з 08:00 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття», - додали у метрополітені.