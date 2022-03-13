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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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06:08 • 6447 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Столична підземка працює у режимі перевезень

Столична підземка працює у режимі перевезень

Київ • УНН

 • 133086 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Метрополітен працює у режимі перевезень, про це йдеться у повідомленні пресслужби столичної підземки, передає УНН.

Рух по:
Червоній лінії організовано від ст. "Шулявська" до ст. "Університет"

Синій лінії від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки"
Без зупинки на станціях:
"Майдан Незалежності"
"Площа Льва Толстого".

Зеленій лінії від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі.
Без зупинки на станціях:
"Палац спорту"
"Кловська"
"Золоті ворота"

Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".

Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.

«Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Важливо! Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть з 08:00 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття», - додали у метрополітені.

Українські Національні Новини

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