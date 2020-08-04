Степанов сообщил, в каких случаях иностранцам с "красной зоны" не нужна самоизоляция в Украине

"Если мы говорим о пересечении границы гражданами другой страны, если гражданин прилетает в страну из страны, отнесенной к "красной зоне" - то он требует самоизоляции или обсервации. Каким образом он может прекратить эту самоизоляцию или обсервацию - он может или сдать тест ПЦР уже непосредственно находясь в стране, то есть после того, как было установлен приложение "Дій. Вдома", он может сдать тест ПЦР и прекращается, соответственно, самоизоляция. Или по-другому и это было введено именно этим постановлением, которое действует с 1 августа - если он сдал соответствующий тест ПЦР, и он отрицательный, за границей, за 48 часов до того, как он пересек границу Украины", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что такое нововведение они ввели, чтобы максимально смягчить и либерализовать правила пересечения границы.

Напомним, вступили в силу новые правила пересечения линии разграничения.