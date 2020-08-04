Степанов повідомив, у яких випадках іноземцям із "червоної зони" не потрібна самоізоляція в Україні

"Якщо ми говоримо про перетин кордону громадянами іншої країни, якщо громадянин прилітає в країну з країни, віднесеної до "червоної зони" - то він потребує самоізоляції або обсервації. Яким чином він може припинити цю самоізоляцію або обсервацію - він може або здати тест ПЛР вже безпосередньо перебуваючи у країні, тобто після того, як був встановлений додаток "Дій. Вдома", він може здати тест ПЛР і припиняється, відповідно, самоізоляція. Або в інший спосіб і це було введено саме цією постановою, яка діє з 1 серпня - якщо він здав відповідний тест ПЛР, і він негативний, за кордоном, за 48 годин до того, як він перетнув кордон України", - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що таке нововведення вони запровадили, щоб максимально пом’якшити та лібералізувати правила перетину кордону.

Нагадаємо, вступили в силу нові правила перетину лінії розмежування.