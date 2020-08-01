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Продовження карантину: вступили в силу нові правила перетину лінії розмежування

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. З 1 по 31 серпня в Україні продовжено адаптивний карантин, встановлені додаткові обмеження пропуску через лінію розмежування, зокрема, іноземці та особи без громадянства повинні мати поліс страхування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Сьогодні набула чинності постанова уряду щодо встановлення карантинних правил на період з 1 по 31 серпня 2020 року. У той же час, звертаємо увагу, що за рішенням командувача ООС встановлені додаткові обмеження щодо порядок пропуску осіб та транспортних засобів через лінію розмежування", - йдеться у повідомленні.

Відтак, діятимуть наступні правила:

▪️ в’їзд в Україну заборонений іноземцям та особам без громадянства, які не мають полісу страхування, який зможе перекрити витрати на їх лікування від коронавірусної хвороби;
▪️ самоізоляції потребуватимуть особи, які прибули з держав із значним поширенням COVID-19. Припинити самоізоляцію можна у випадку негативного тесту ПЛР;
▪️ обов’язкова самоізоляція не розповсюджується на дітей до 12 років та громадян, які не перебували в державах із поширенням COVID-19 останні 14 днів.

Окрім того, особи, які виїжджають з тимчасово окупованих територій України, не підпадають під самоізоляцію і їм не потрібно встановлювати додаток "Дій вдома". Проте, діятимуть обмеження щодо порядок пропуску осіб та транспортних засобів через лінію розмежування, зокрема, перетин лінії розмежування іноземцями без полісу страхування.

"Варто також врахувати, що громадяни України (крім тих, хто прибуває для участі у ЗНО) будуть пропускатись лише за умови згоди на проходження самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома", або обсервації", - додали у повідомленні.

Як повідомлялося в УНН раніше, карантинні обмеження на адміністративній межі з окупованою частиною Донбасу за рішенням командувача операції Об’єднаних сил продовжать діяти і після 1 серпня, хоча раніше анонсували, що з 1 серпня особам, які прямують на вільну територію Україну з окупованих територій, не треба буде проходити двотижневу самоізоляцію.

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