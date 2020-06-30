Степанов: мы построим такую систему здравоохранения, которая будет одной из лучших в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. С июля будут дофинансированы "дефицитные" медицинские учреждения, с сентября будет повышена зарплата медикам, а сейчас идет перерасчет тарифов на медицинские услуги. При построении медицинской системы Украины будет учитываться передовой отечественный и зарубежный опыт. Цель нынешнего руководства Минздрава - создать одну из лучших систем здравоохранения в мире. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил во время онлайн-встречи с послами "Большой Семерки" и главой Делегации ЕС в Украине, передает УНН.
"Мы активно работаем над медицинской реформой. Именно над медицинской реформой, потому что все предыдущие действия в здравоохранении - были акцентированы исключительно на изменении финансирования. Хочу сказать, что в реформировании нашей медицины мы очень благодарны зарубежным партнерам за экспертную помощь. Мы хотим знать о лучший опыт других стран и реализовать его. Наша цель - построить такую систему здравоохранения, которая действительно будет одной из лучших в мире ", - подчеркнул Степанов.
По словам главы Минздрава, первоочередные действия нынешнего руководства ведомства сконцентрированы на "дефицитных" медицинских учреждениях. То есть на дофинансировании тех учреждений, в которых сейчас средств из государственного бюджета меньше, чем было в прошлом году. В частности речь идет о заведениях противотуберкулезной службы, психиатрических и высокоспециализированных больницах, которые оказались на грани закрытия.
"Это делается, чтобы не допустить закрытия больниц и увольнения медиков. Также мы отдельно увеличили финансирование на экстренную медицинскую помощь. Потому что часть экстренной медицинской помощи также оказалась с дефицитом средств. Мы увеличим это финансирование на 1,3 млн грн", - заявил Степанов.
При этом Минздрав работает с расчетами на следующий, 2021 год, а также стандартизацией медицинской помощи в целом.
"Важно, чтобы эти расчеты действительно соответствовали уровню расходов, которые действительно нужны для оказания медицинской помощи. И чтобы у нас не возникало проблем с дефицитом финансирования", - резюмировал министр.
Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает цивилизованной практикой финансирования медицинской отрасли через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).