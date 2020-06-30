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Степанов: ми побудуємо таку систему охорони здоров’я, яка буде однією з найкращих у світі

Степанов: ми побудуємо таку систему охорони здоров’я, яка буде однією з найкращих у світі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. З липня будуть дофінансовані "дефіцитні" медичні заклади, з вересня буде підвищено зарплату медикам, а зараз іде перерахунок тарифів на медичні послуги. При побудові медичної системи України буде враховуватися передовий вітчизняний та закордонний досвід. Мета нинішнього керівництва МОЗ – створити одну з найкращих систем охорони здоров’я у світі. Про це міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив під час онлайн-зустрічі із послами "Великої Сімки" та головою Делегації ЄС в Україні, передає УНН.

"Ми активно працюємо над медичною реформою. Саме над медичною реформою, тому що всі попередні дії в охороні здоров’я – були акцентовані виключно на зміні фінансування. Хочу сказати, що в реформуванні нашої медицини ми дуже вдячні закордонним партнерам за експертну допомогу. Ми хочемо знати про найкращий досвід інших країн і реалізувати його. Наша мета – побудувати таку систему охорони здоров’я, яка дійсно буде однією з найкращих у світі", - наголосив Степанов.

За словами очільника МОЗ, першочергові дії нинішнього керівництва відомства сконцентровані на "дефіцитних" медичних закладах. Тобто на дофінансуванні тих установ, в яких зараз коштів з державного бюджету менше, ніж було торік. Зокрема ідеться про заклади протитуберкульозної служби, психіатричні та високоспеціалізовані лікарні, які опинилися на межі закриття.

"Це робиться, щоб не допустити закриття лікарень і звільнення медиків. Також ми окремо збільшили фінансування на екстрену медичну допомогу. Тому що частина екстреної медичної допомоги також опинилася із дефіцитом коштів. Ми збільшимо це фінансування на 1,3 млн грн", - заявив Степанов.

При цьому МОЗ працює із розрахунками на наступний, 2021 рік, а також стандартизацією медичної допомоги загалом.

"Важливо, щоб ці розрахунки дійсно відповідали рівню витрат, які насправді потрібні для надання медичної допомоги. І щоб у нас не виникало проблем із дефіцитом фінансування", - резюмував міністр.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вважає цивілізованою практикою фінансування медичної галузі через Національну службу здоров’я України (НСЗУ).

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