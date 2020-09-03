Степанов: "красные зоны" установлено в 29 административно-территориальных единицах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила "красные зоны" в 29 административно-территориальных единицах. Об этом на брифинге по итогам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
Так, по словам министра, по результатам заседания комиссии, учитывая данные заболеваемости и расчеты, которые были предоставлены Министерством здравоохранения, комиссия приняла решение установить с 00:00 7 сентября "красный" уровень распространения эпидемической опасности в Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской, Черновицкой областях.
"По сравнению с прошлым заседанием, когда было установлено в 21 районе или городе "красные зоны", сейчас это 29 городов и административно-территориальных единиц. Прибавилось восемь к общему числу. Также был установлен соответствующий "оранжевый" уровень эпидемической опасности COVID-19 в 89 городах и районах, "желтый" уровень установлен в 139 административно-территориальных единицах, городах или районах.
Напомним, ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов предоставил перечень "красных" областей.