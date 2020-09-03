Степанов: “червоні зони” встановлено в 29 адміністративно-територіальних одиницях
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій встановила “червоні зони” у 29 адміністративно-територіальних одиницях. Про це на брифінгу за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
Так, зі слів міністра, за результатами засідання комісії, враховуючи дані захворюваності і розрахунків, які були надані Міністерством охорони здоров’я, комісія прийняла рішення встановити з 00:00 7 вересня “червоний” рівень поширення епідемічної небезпеки в Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Чернігівській, Чернівецькій областях.
“У порівнянні з минулим засіданням, коли було встановлено у 21 районі або місті “червоні зони”, зараз це 29 міст та адміністративно-територіальних одиниць. Додалось вісім до загального числа. Також був встановлений відповідний помаранчевий рівень епідемічної небезпеки COVID-19 у 89 містах та районах, “жовтий рівень встановлений в 139 адміністративно-територіальних одиницях, містах або районах.
Нагадаємо, раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов надав перелік “червоних” областей.