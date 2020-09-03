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Степанов: “червоні зони” встановлено в 29 адміністративно-територіальних одиницях

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій встановила “червоні зони” у 29 адміністративно-територіальних одиницях. Про це на брифінгу за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Степанов: “червоні зони” встановлено в 29 адміністративно-територіальних одиницях

Так, зі слів міністра, за результатами засідання комісії, враховуючи дані захворюваності і розрахунків, які були надані Міністерством охорони здоров’я, комісія прийняла рішення встановити з 00:00 7 вересня “червоний” рівень поширення епідемічної небезпеки в Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Чернігівській, Чернівецькій областях.

“У порівнянні з минулим засіданням, коли було встановлено у 21 районі або місті “червоні зони”, зараз це 29 міст та адміністративно-територіальних одиниць. Додалось вісім до загального числа. Також був встановлений відповідний помаранчевий рівень епідемічної небезпеки COVID-19 у 89 містах та районах, “жовтий рівень встановлений в 139 адміністративно-територіальних одиницях, містах або районах.

Нагадаємо, раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов надав перелік “червоних” областей.

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