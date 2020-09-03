Степанов: “червоні зони” встановлено в 29 адміністративно-територіальних одиницях

Так, зі слів міністра, за результатами засідання комісії, враховуючи дані захворюваності і розрахунків, які були надані Міністерством охорони здоров’я, комісія прийняла рішення встановити з 00:00 7 вересня “червоний” рівень поширення епідемічної небезпеки в Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Чернігівській, Чернівецькій областях.

“У порівнянні з минулим засіданням, коли було встановлено у 21 районі або місті “червоні зони”, зараз це 29 міст та адміністративно-територіальних одиниць. Додалось вісім до загального числа. Також був встановлений відповідний помаранчевий рівень епідемічної небезпеки COVID-19 у 89 містах та районах, “жовтий рівень встановлений в 139 адміністративно-територіальних одиницях, містах або районах.

Нагадаємо, раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов надав перелік “червоних” областей.