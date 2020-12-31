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Степанов: 2020 - год медработника

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Уходящий год можно называть годом медицинских работников, ведь именно их труд спас жизни многих украинцев. Об этом в своем новогоднем поздравлении заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует УНН.

Степанов: 2020 - год медработника

"Уважаемые медицинские работники. Все, кто ежедневно восстанавливает и совершенствует медицинскую систему. Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым. 2020 стал настоящим вызовом и испытанием для Вас, которое Вы стойко преодолеваете. Могу смело назвать 2020 - годом медицинских работников. В 2020 Вы держали оборону и отчаянно боролись за жизнь своих пациентов", - заявил Степанов.

Он подчеркнул, что врачи "забывали о сне и отдыхе" для спасения человеческих жизней.

"Искренне желаю Вам в 2021 году больше времени проводить с родными и больше отдыхать. А еще - никаких разочарований - только здоровье и вера в то, что делаете", - добавил чиновник.

Также министр обратился и ко всем украинцам.

"Давайте все вместе поможем нашим медицинским работникам провести праздники рядом с близкими. Каждый из Вас может способствовать этому. Достаточно просто придерживаться противоэпидемических правил во время празднования: носить защитную маску, помнить о дистанции и пользоваться антисептиком. Благодаря этим элементарным действиям мы уменьшим нагрузкаму на медицинскую систему и врачей. Пожалуйста, проведите праздники безопасно. Давайте беспокоиться друг о друге. Поздравляю Вас с Новым годом", - подытожил Степанов.

Также министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 2020 год стал испытанием из-за COVID-19, и если раньше украинцы волновались, когда забывали дома телефон, то теперь у него появился конкурент - это маска, без которой ограничен доступ в общественные места.

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