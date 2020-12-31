Степанов: 2020 — рік медпрацівника
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Рік, що минає, можна називати роком медичних працівників, адже саме їх праця врятувала життя багатьох українців. Про це в своєму новорічному привітанні заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує УНН.
“Шановні медичні працівники. Усі, хто щодня відбудовує та вдосконалює медичну систему. Вітаю Вас із Новим роком та Різдвом Христовим. 2020 рік став справжнім викликом та випробуванням для Вас, яке Ви стійко долаєте. Можу сміливо назвати 2020 — роком медичних працівників. У 2020 Ви тримали оборону й відчайдушно боролися за життя своїх пацієнтів”, - заявив Степанов.
Він підкреслив, що лікарі “забували про сон і відпочинок” для порятунку людських життів.
“Щиро бажаю Вам в 2021 році більше часу проводити з рідними й більше відпочивати. А ще — жодних розчарувань — тільки здоров'я та віра в те, що робите”, - додав урядовець.
Також міністр звернувся й до всіх українців.
“Давайте всі разом допоможемо нашим медичним працівникам провести свята поруч із близькими. Кожен із Вас може сприяти цьому. Достатньо просто дотримуватися протиепідемічних правил під час святкувань: носити захисну маску, пам'ятати про дистанцію та користуватися антисептиком. Завдяки цим елементарним діям ми зменшимо навантаження на медичну систему й лікарів. Будь ласка, проведіть свята безпечно. Давайте турбуватися одне про одного. Вітаю Вас з Новим”, - підсумував Степанов.
Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що 2020 рік став випробуванням через COVID-19, і якщо раніше українці хвилювалися, коли забували вдома телефон, то тепер у нього з’явився конкурент — це маска, без якої обмежений доступ у громадські місця.