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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 41254 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 102547 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 136039 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 140706 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 135957 просмотра

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5 марта, 13:05 • 115488 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113519 просмотра

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4 марта, 15:53 • 132457 просмотра

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STEM is FEM показал старшеклассницам быт программистов и познакомил с министром

STEM is FEM показал старшеклассницам быт программистов и познакомил с министром

Киев  •  УНН

 • 11903 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В течение двух дней 23 девочки-старшеклассницы со всей Украины узнавали все про IT и вдохновлялись историями женщин из этой отрасли совместно с благотворительным образовательным проектом STEM is FEM. Своими историями делились Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, народный депутат Украины, в прошлом главная операционная директор Ring Ukraine Кира Рудик и вице-президент по инжинирингу GlobalLogic Юлия Дубовая, передает УНН.

"Вам часто будут говорить в жизни – "так было всегда, не двигай это, этого никому еще не удавалось, так сложилось исторически", но никому не верьте. Если вы чувствуете, что что-то не так, что вы знаете, как будет лучше – обязательно попробуйте. Ценность каждого из нас в том, что мы можем увидеть то, что не увидят другие. И вашей ценностью может стать то, что вы не боитесь действовать. Я всегда считаю, что если ты сам не сделаешь, то может и никто никогда не сделает. Поэтому всегда давайте себе шанс, возможность и смелость сделать то, что никто до вас не делал" – поделилась советом с участницами Юлия Соколовская.

Также девочки пообщались с женщинами из различных направлений IT и посетили офисы технологических компаний. Об особенностях профессий инженера, тестировщицы и других рассказали Нина Левчук (руководитель направления развития онлайн-платформ, стартапов и венчурных фондов Google в Центральной Европе), Анастасия Харитонова (аккаунт-стратег Google), Виктория Таранюк (Lead QA компании GlobalLogic), Татьяна Хряпина (CEE L & D Regional Head, GlobalLogic) и Ирина Зеленецкая (Front-End разработчица в компании Beetroot).

В компании GlobalLogic участницы увидели новейший концертный музыкальный пульт, для разработки которого музыканты стали изучать IT, и креативный пространство, в котором между подсолнухами Ван Гога и современным хайвеем, работают разработчики. В офисе Beetroot девушки узнали о шведских традициях в украинском антураже, и преимуществах работы в компании с горизонтальной структурой.

"В IT-модуль мы пытались внести как можно больше интересностей из жизни разработчиков и крупных компаний. Сегодня работа программиста – это не только написание кода. Сегодня это общение, расширение горизонтов, постоянное развитие и стремление к новым свершениям. Надеюсь, что вскоре участницы проекта присоединятся к большой и дружной семье украинских разработчиков", - говорит один из инициаторов проекта, инвестор и IT-бизнесмен Сергей Токарев.

STEM is FEM - благотворительный образовательный проект, цель которого мотивировать девушек выбирать STEM-специальности. Это наука, технологии, инженерия и математика. Каждые два месяца проект выбирает узкую область и знакомит с ней девушек. На этот раз темой модуля стали информационные технологии. А уже в январе 2020 года начнется конкурс на образовательный модуль "Энергетика и экология".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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