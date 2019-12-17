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STEM is FEM показав старшокласницям побут програмістів та познайомив із міністеркою

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Протягом двох днів 23 дівчинки-старшокласниці з усієї України занурювались у сферу ІТ та надихалися історіями жінок з цієї галузі разом із благодійним освітнім проєктом STEM is FEM. Своїми історіями ділилися міністерка соціальної політики України Юлія Соколовська, народна депутатка України, в минулому головна операційна директорка Ring Ukraine Кіра Рудик та віце-президентка з інжинірингу GlobalLogic Юлія Дубова, передає УНН.

"Вам часто казатимуть в житті - “так було завжди, не рухай цього, цього нікому ще не вдавалося, так склалося історично”, але нікому не вірте. Якщо ви відчуваєте, що щось не так, що ви знаєте, як буде краще - обов’язково спробуйте. Цінність кожного з нас у тому, що ми можемо побачити те, що не побачать інші. І вашою цінністю може стати те, що ви не боїтесь діяти. Я завжди вважаю, що якщо ти сам не зробиш, то може й ніхто ніколи не зробить. Тому завжди давайте собі шанс, можливість і сміливість зробити те, що ніхто до вас не робив" - поділилась порадою із учасницями Юлія Соколовська.

Також дівчатка поспілкувалися із жінками з різних напрямків ІТ та відвідали офіси технологічних компаній. Про особливості професій інженерки, тестувальниці та інших розповіли Ніна Левчук (керівниця напрямку розвитку онлайн-платформ, стартапів та венчурних фондів Google у Центральній Європі), Анастасія Харитонова (аккаунт-стратегиня Google), Вікторія Таранюк (Lead QA компанії GlobalLogic), Тетяна Хряпіна (CEE L&D Regional Head, GlobalLogic) та Ірина Зеленецька (Front-End розробниця в компанії Beetroot).

В компанії GlobalLogic учасниці побачили новітній концертний музичний пульт, для розробки якого музиканти стали вивчати ІТ, та креативний простір, у якому поміж сонячниками Ван Гога та сучасним хайвеєм, працюють розробники. А в офісі Beetroot дівчата дізнались про шведські традиції в українському антуражі, та переваги роботи у компанії із горизонтальною структурою.

“У IT-модуль ми намагалися внести якомога більше цікавинок із життя розробників та великих компаній. Сьогодні робота програміста – це не тільки написання коду. Сьогодні це – спілкування, розширення горизонту, постійний розвиток та прагнення нових звершень. Сподіваюсь, що незабаром учасниці проекту долучаться до великої та дружньої сім’ї українських розробників”, - говорить один з ініціаторів проекту, інвестор та IT-бізнесмен Сергій Токарєв.

STEM is FEM – благодійний освітній проект, мета якого мотивувати дівчат обирати STEM-спеціальності. Це наука, технології, інженерія та математика. Що два місяці проект обирає вузьку галузь і знайомить із нею дівчат. Цього разу темою модулю стали інформаційні технології. А вже у січні 2020 року розпочнеться конкурс на освітній модуль “Енергетика і екологія”.

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