Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит отстранения Третьяковой от пленарных заседаний из-за ее высказывания о смерти Полякова

КИЕВ. 8 октября. УНН. Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что регламентный комитет Рады будет рассматривать отстранения от заседаний и в дальнейшем от должности председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галину Третьякову. Об этом он заявил во время заседания, передает корреспондент УНН.