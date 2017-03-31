Стал известен порядок выступлений стран в полуфиналах Евровидения-2017

Так 9 мая в первом полуфинале выступят 18 участников в следующем порядке:

1.Швеция, 2.Грузия, 3.Австралия, 4.Албания, 5.Бельгия, 6.Чорногория, 7.Финляндия, 8.Азербайджан, 9.Португалия, 10.Греция, 11.Польща, 12.Молдова, 13. Исландия, 14.Чехия, 15.Кипр, 16.Армения, 17.Словения, 18.Латвия.

Во втором полуфинале, который состоится 11 мая, выступят 19 стран:

1.Сербия, 2.Австрия, 3.Россия, 4 Македония, 5.Мальта, 6.Румуния, 7.Нидерланды, 8.Армения, 9.Дания, 10.Ирландия, 11.Сан-Марино, 12.Хорватия, 13.Норвегия, 14.Швейцария, 15.Беларусь, 16.Болгария, 17.Литва, 18.Естония, 19.Израиль.

Как сообщал УНН, Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко выбраны ведущими песенного конкурса Евровидение-2017. Впервые в истории Евровидения конкурс будут вести трое мужчин.

Напомним, на “Евровидение”, которое пройдет в Киеве в мае 2017 года, готовятся приехать конкурсанты из 43 стран. полуфиналы 62-го песенного конкурса состоятся 9 и 11 мая.

Финал “Евровидения-2017” — 13 мая. Ареной шоу избран Международный выставочный центр в Киеве.