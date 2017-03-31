Стал известен порядок выступлений стран в полуфиналах Евровидения-2017

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 73234 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110110 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168191 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123551 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121003 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114814 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105811 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107361 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103811 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158941 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стал известен порядок выступлений стран в полуфиналах Евровидения-2017

Стал известен порядок выступлений стран в полуфиналах Евровидения-2017

Киев  •  УНН

 • 10161 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Организаторы обнародовали порядок выступлений стран-участниц в первом и втором полуфиналах Евровидения-2017, передает УНН со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Так 9 мая в первом полуфинале выступят 18 участников в следующем порядке:

1.Швеция, 2.Грузия, 3.Австралия, 4.Албания, 5.Бельгия, 6.Чорногория, 7.Финляндия, 8.Азербайджан, 9.Португалия, 10.Греция, 11.Польща, 12.Молдова, 13. Исландия, 14.Чехия, 15.Кипр, 16.Армения, 17.Словения, 18.Латвия.

Во втором полуфинале, который состоится 11 мая, выступят 19 стран:

1.Сербия, 2.Австрия, 3.Россия, 4 Македония, 5.Мальта, 6.Румуния, 7.Нидерланды, 8.Армения, 9.Дания, 10.Ирландия, 11.Сан-Марино, 12.Хорватия, 13.Норвегия, 14.Швейцария, 15.Беларусь, 16.Болгария, 17.Литва, 18.Естония, 19.Израиль.

Как сообщал УНН, Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко выбраны ведущими песенного конкурса Евровидение-2017. Впервые в истории Евровидения конкурс будут вести трое мужчин.

Напомним, на “Евровидение”, которое пройдет в Киеве в мае 2017 года, готовятся приехать конкурсанты из 43 стран. полуфиналы 62-го песенного конкурса состоятся 9 и 11 мая.

Финал “Евровидения-2017” — 13 мая. Ареной шоу избран Международный выставочный центр в Киеве.

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