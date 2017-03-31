Став відомий порядок виступів країн у півфіналах Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Організатори оприлюднили порядок виступів країн-учасниць у першому та другому півфіналах Євробачення-2017, передає УНН з посиланням на офіційний сайт конкурсу.
Так, 9 травня у першому півфіналі виступатимуть 18 учасників у такому порядку:
1.Швеція, 2.Грузія, 3.Австралія, 4.Албанія, 5.Бельгія, 6.Чорногорія, 7.Фінляндія, 8.Азербайджан, 9.Португалія, 10.Греція, 11.Польща, 12.Молдова, 13.Ісландія, 14.Чеська Республіка, 15.Кіпр, 16.Вірменія, 17.Словенія, 18.Латвія.
У другому півфіналі, який відбудеться 11 травня, виступатимуть 19 країн:
1.Сербія, 2.Австрія, 3.Росія, 4 Македонія, 5.Мальта, 6.Румунія, 7.Нідерланди, 8.Угорщина, 9.Данія, 10.Ірландія, 11.Сан-Маріно, 12.Хорватія, 13.Норвегія, 14.Швейцарія, 15.Білорусь, 16.Болгарія, 17.Литва, 18.Естонія, 19.Ізраїль.
Як повідомляв УНН, Володимир Остапчук, Олександр Скічко та Тімур Мірошниченко обрані ведучими пісенного конкурсу Євробачення-2017. Уперше в історії Євробачення конкурс вестимуть троє чоловіків.
Нагадаємо, на “Євробачення”, яке проходитиме в Києві у травні 2017 року, готуються приїхати конкурсанти із 43 країн. півфінали 62-го пісенного конкурсу відбудуться 9 та 11 травня.
Фінал “Євробачення-2017” — 13 травня. Ареною шоу обрано Міжнародний виставковий центр у Києві.