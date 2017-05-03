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Стал известным расширенный состав женской сборной Украины на чемпионат Европы по баскетболу

Киев • УНН

 • 14953 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Главный тренер женской сборной Украины Владимир Холопов обнародовал расширенный список команды на чемпионат Европы, который состоится с 16 по 25 июня в Чехии. Об этом сообщает сайт ФБУ, передает УНН.

Стал известным расширенный состав женской сборной Украины на чемпионат Европы по баскетболу

Наибольшее представительство в расширенном списке сборной имеет действующий чемпион Украины “ТИМ СКУФ” — 5 игроков. С чемпионата Украины Владимир Холопов всего выбрал 10 исполнителей.

Остальные девушки из списка выступают за рубежом. С чемпионатов Франции и Турции в нем — по четыре игрока, Польши, Литвы и Казахстана — по два, Чехии — один.

Полный список игроков:
1 — Д’Андра Мосс — “Мерсин”, Турция,
2 — Евгения Спитковська — “Авангард”, Украина,
3 — Арина Белоцерковская — “Судува”, Литва,
4 — Алина Ягупова — “Лилль”, Франция,
5 — Людмила Науменко — “Лилль”, Франция,
6 — Вита Воробей — “ТИМ СКУФ”, Украина,
7 — Анна Ольховик — “ТИМ СКУФ”, Украина,
8 — Екатерина Дорогобузова — “АЗС УМКС”, Польша,
9 — Таисия Удоденко — “Нимбурк”, Чехия,
10 — Анна Зарицкая — “Тигры Астаны”, Казахстан,
11 — Олеся Малашенко — “Мерсин”, Турция,
12 — Елена Стащук — “Урла”, Турция,
13 — Ольга Яцковець — “Авангард”, Украина,
14 — Дарья Завидная — “ТИМ СКУФ”, Украина,
15 — Виктория Мирчева — “Самсун”, Турция,
16 — Ольга Дубровина — “Тигры Астаны”, Казахстан,
17 — Валерия Бережинская — “Фламерс Кароль Баскет” (Франция),
18 — Татьяна Юркевичус — “Винницкие Молнии”, Украина,
19 — Ольга Краевская — “ТИМ СКУФ”, Украина,
20 — Екатерина Рымаренко — “Слеза Вроцлав” (Польша),
21 — Виктория Кондусь — “Авангард”, Украина,
22 — Ольга Мазниченко — “Монбризон” (Франция),
23 — Наталья Скорбатюк — “ТИМ СКУФ”, Украина,
24 — Кристина Карп — “ИнтерХим-СДЮСШОР”, Украина,
25 — Екатерина Добрикова — “Судува”, Литва.

Добавим, что первые учебно-тренировочные сборы национальной женской сборной Украины начнутся на базе Международной Теннисной Академии в киевской Пуще Водице 7 мая. На 18 и 19 мая запланированы спарринги со сборной Латвии. Оба состоятся на выезде.

 

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