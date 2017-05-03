Стал известным расширенный состав женской сборной Украины на чемпионат Европы по баскетболу

Наибольшее представительство в расширенном списке сборной имеет действующий чемпион Украины “ТИМ СКУФ” — 5 игроков. С чемпионата Украины Владимир Холопов всего выбрал 10 исполнителей.

Остальные девушки из списка выступают за рубежом. С чемпионатов Франции и Турции в нем — по четыре игрока, Польши, Литвы и Казахстана — по два, Чехии — один.

Полный список игроков:

1 — Д’Андра Мосс — “Мерсин”, Турция,

2 — Евгения Спитковська — “Авангард”, Украина,

3 — Арина Белоцерковская — “Судува”, Литва,

4 — Алина Ягупова — “Лилль”, Франция,

5 — Людмила Науменко — “Лилль”, Франция,

6 — Вита Воробей — “ТИМ СКУФ”, Украина,

7 — Анна Ольховик — “ТИМ СКУФ”, Украина,

8 — Екатерина Дорогобузова — “АЗС УМКС”, Польша,

9 — Таисия Удоденко — “Нимбурк”, Чехия,

10 — Анна Зарицкая — “Тигры Астаны”, Казахстан,

11 — Олеся Малашенко — “Мерсин”, Турция,

12 — Елена Стащук — “Урла”, Турция,

13 — Ольга Яцковець — “Авангард”, Украина,

14 — Дарья Завидная — “ТИМ СКУФ”, Украина,

15 — Виктория Мирчева — “Самсун”, Турция,

16 — Ольга Дубровина — “Тигры Астаны”, Казахстан,

17 — Валерия Бережинская — “Фламерс Кароль Баскет” (Франция),

18 — Татьяна Юркевичус — “Винницкие Молнии”, Украина,

19 — Ольга Краевская — “ТИМ СКУФ”, Украина,

20 — Екатерина Рымаренко — “Слеза Вроцлав” (Польша),

21 — Виктория Кондусь — “Авангард”, Украина,

22 — Ольга Мазниченко — “Монбризон” (Франция),

23 — Наталья Скорбатюк — “ТИМ СКУФ”, Украина,

24 — Кристина Карп — “ИнтерХим-СДЮСШОР”, Украина,

25 — Екатерина Добрикова — “Судува”, Литва.

Добавим, что первые учебно-тренировочные сборы национальной женской сборной Украины начнутся на базе Международной Теннисной Академии в киевской Пуще Водице 7 мая. На 18 и 19 мая запланированы спарринги со сборной Латвии. Оба состоятся на выезде.