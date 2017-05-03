Став відомим розширений склад жіночої збірної України на чемпіонат Європи з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Головний тренер національної жіночої збірної України Володимир Холопов оприлюднив розширений список команди на чемпіонат Європи, що відбудеться з 16 по 25 червня у Чехії. Про це інформує сайт ФБУ, передає УНН.
Найбільше представництво у розширеному списку збірної має чинний чемпіон України “ТІМ СКУФ” — 5 гравців. З чемпіонату України Володимир Холопов усього обрав 10 виконавців.
Решта дівчат зі списку виступають за кордоном. З чемпіонатів Франції та Туреччини у ньому — по чотири гравця, Польщі, Литви і Казахстану — по два, Чехії — один.
Повний список гравців:
1 — Д’Андра Мосс — “Мерсін”, Туреччина,
2 — Євгенія Спітковська — “Авангард”, Україна,
3 — Аріна Білоцерківська — “Судува”, Литва,
4 — Аліна Ягупова — “Лілль”, Франція,
5 — Людмила Науменко — “Лілль”, Франція,
6 — Віта Горобець — “ТІМ СКУФ”, Україна,
7 — Ганна Ольховик — “ТІМ СКУФ”, Україна,
8 — Катерина Дорогобузова — “АЗС УМКС”, Польща,
9 — Таїсія Удоденко — “Німбурк”, Чехія,
10 — Ганна Зарицька — “Тигри Астани”, Казахстан,
11 — Олеся Малашенко — “Мерсін”, Туреччина,
12 — Олена Стащук — “Урла”, Туреччина,
13 — Ольга Яцковець — “Авангард”, Україна,
14 — Дар’я Завидна — “ТІМ СКУФ”, Україна,
15 — Вікторія Мірчева — “Самсун”, Туреччина,
16 — Ольга Дубровіна — “Тигри Астани”, Казахстан,
17 — Валерія Бережинська — “Фламерс Кароло Баскет” (Франція),
18 — Тетяна Юркевічус — “Вінницькі Блискавки”, Україна,
19 — Ольга Краєвська — “ТІМ СКУФ”, Україна,
20 — Катерина Римаренко — “Слєза Вроцлав” (Польша),
21 — Вікторія Кондусь — “Авангард”, Україна,
22 — Ольга Мазніченко — “Монбрізон” (Франція),
23 — Наталя Скорбатюк — “ТІМ СКУФ”, Україна,
24 — Кристина Карп — “ІнтерХім-СДЮСШОР”, Україна,
25 — Катерина Добрікова — “Судува”, Литва.
Додамо, що перші навчально-тренувальні збори національної жіночої збірної України розпочнуться на базі Міжнародної Тенісної Академії у київській Пущі Водиці 7 травня. На 18 і 19 травня заплановані спаринги зі збірною Латвії. Обидва відбудуться на виїзді.