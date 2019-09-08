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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 105867 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119008 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110634 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116897 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123255 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149890 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149741 просмотра

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Стал известным претендент на предстоящий бой с Ломаченко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (13-1, 11 КО) может выйти в ринг в следующем бою против австралийца Джорджа Камбососа-младшего (17-0, 10 КО). Слова промоутера украинца Боба Арума приводит "worldboxingnews.net", передает УНН.

Арум отметил, что его команда желает проводить бои украинца по всему миру, а не только в США.

“Хочу, чтобы Ломаченко провел еще один бой в этом году. Я знаю большое количество мест за пределами США, где можно организовать такой бой. Надеюсь, мы сможем найти комфортное место и провести бой в другой стране. Это моя цель, а уже в следующем году он сможет провести поединок против победителя боя комм — Лопес”, — сказал промоутер.

Также Арум добавил: “Василий — большая звезда. Поэтому он должен биться не только в США, а по всему миру, как это делал Мухаммед Али. Есть австралиец Джордж Камбосос-младший, он очень хороший боксер. Постараемся найти для Ломаченко достойного соперника”.

Как сообщал УНН, чемпион мира по UFC сравнил собственные достижения с титулами Ломаченко.

Украинские Национальные Новости

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