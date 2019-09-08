Стал известным претендент на предстоящий бой с Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (13-1, 11 КО) может выйти в ринг в следующем бою против австралийца Джорджа Камбососа-младшего (17-0, 10 КО). Слова промоутера украинца Боба Арума приводит "worldboxingnews.net", передает УНН.
Арум отметил, что его команда желает проводить бои украинца по всему миру, а не только в США.
“Хочу, чтобы Ломаченко провел еще один бой в этом году. Я знаю большое количество мест за пределами США, где можно организовать такой бой. Надеюсь, мы сможем найти комфортное место и провести бой в другой стране. Это моя цель, а уже в следующем году он сможет провести поединок против победителя боя комм — Лопес”, — сказал промоутер.
Также Арум добавил: “Василий — большая звезда. Поэтому он должен биться не только в США, а по всему миру, как это делал Мухаммед Али. Есть австралиец Джордж Камбосос-младший, он очень хороший боксер. Постараемся найти для Ломаченко достойного соперника”.
Как сообщал УНН, чемпион мира по UFC сравнил собственные достижения с титулами Ломаченко.