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Чемпіон світу UFC до Ломаченка: можеш схилити коліно перед потрійним чемпіоном

Чемпіон світу UFC до Ломаченка: можеш схилити коліно перед потрійним чемпіоном

Київ • УНН

 • 28315 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Чемпіон UFC у двох вагових категоріях Генрі Сехудо зухвало звернувся до новоспеченого володаря трьох чемпіонських поясів (WBA, WBO та WBC) у легкій вазі Василя Ломаченка, повідомляє УНН з посиланням на Instagram Сехудо.

32-річний уродженець Сан-Хосе закликав українського чемпіона з боксу схилитися перед його досягненнями.

“У кого краще бійцівське резюме? Василь Ломаченко: 2-разовий олімпійський чемпіон, чемпіон світу в 3-х дивізіонах з боксу; Генрі Сехудо: 1-разовий олімпійський чемпіон, чемпіон UFC у двох дивізіонах, чемпіон світу в двох видах спорту, член Залу слави в двох видах спорту. Ломаченко, можеш схилити коліно перед потрійним чемпіоном”, — сказано у записі американця.

Зауважимо, що Сехудо — борець вільного стилю, боєць змішаних бойових мистецтв (з 2013 року). У вільній боротьбі став чемпіоном Олімпійських ігор, призером розіграшу Кубку світу, триразовим Панамериканським чемпіоном, чемпіоном Панамериканських ігор. Чинний чемпіон UFC у двох вагових категоріях.

Нагадаємо, що для статусу абсолютного чемпіона світу у легкій вазі з боксу Ломаченко залишилось завоювати титул IBF, яким володіє Річард Коммі.

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