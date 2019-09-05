Чемпіон світу UFC до Ломаченка: можеш схилити коліно перед потрійним чемпіоном
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Чемпіон UFC у двох вагових категоріях Генрі Сехудо зухвало звернувся до новоспеченого володаря трьох чемпіонських поясів (WBA, WBO та WBC) у легкій вазі Василя Ломаченка, повідомляє УНН з посиланням на Instagram Сехудо.
32-річний уродженець Сан-Хосе закликав українського чемпіона з боксу схилитися перед його досягненнями.
“У кого краще бійцівське резюме? Василь Ломаченко: 2-разовий олімпійський чемпіон, чемпіон світу в 3-х дивізіонах з боксу; Генрі Сехудо: 1-разовий олімпійський чемпіон, чемпіон UFC у двох дивізіонах, чемпіон світу в двох видах спорту, член Залу слави в двох видах спорту. Ломаченко, можеш схилити коліно перед потрійним чемпіоном”, — сказано у записі американця.
Зауважимо, що Сехудо — борець вільного стилю, боєць змішаних бойових мистецтв (з 2013 року). У вільній боротьбі став чемпіоном Олімпійських ігор, призером розіграшу Кубку світу, триразовим Панамериканським чемпіоном, чемпіоном Панамериканських ігор. Чинний чемпіон UFC у двох вагових категоріях.
Нагадаємо, що для статусу абсолютного чемпіона світу у легкій вазі з боксу Ломаченко залишилось завоювати титул IBF, яким володіє Річард Коммі.