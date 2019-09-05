Чемпион мира UFC обратился к Ломаченко: можешь преклонить колено перед тройным чемпионом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Чемпион UFC в двух весовых категориях Сехудо дерзко обратился к новоиспеченному обладателя трех чемпионских поясов (WBA, WBO и WBC) в легком весе Василия Ломаченко, сообщает УНН со ссылкой на Instagram Сехудо.
32-летний уроженец Сан-Хосе призвал украинского чемпиона по боксу склониться перед его достижениями.
"У кого лучше бойцовское резюме? Василий Ломаченко: 2-кратный олимпийский чемпион, чемпион мира в 3-х дивизионах по боксу; Сехудо 1-кратный олимпийский чемпион, чемпион UFC в двух дивизионах, чемпион мира в двух видах спорта, член Зала славы в двух видах спорта. Ломаченко, можешь преклонить колено перед тройным чемпионом", - говорится в записи американца.
Заметим, что Сехудо - борец вольного стиля, боец смешанных боевых искусств (с 2013 года). В вольной борьбе стал чемпионом Олимпийских игр, призером Кубка мира, трехкратным Панамериканским чемпионом, чемпионом Панамериканских игр. Действующий чемпион UFC в двух весовых категориях.
Напомним, что для статуса абсолютного чемпиона мира в легком весе по боксу Ломаченко осталось завоевать титул IBF, которым обладает Ричард Комми.