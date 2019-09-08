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Став відомим претендент на майбутній бій із Ломаченком

Став відомим претендент на майбутній бій із Ломаченком

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (13-1, 11 КО) може вийти в ринг в наступному бою проти австралійця Джорджа Камбососа-молодшого (17-0, 10 КО). Слова промоутера українця Боб Арум наводить “worldboxingnews.net”, передає УНН.

Арум відзначив, що його команда бажає проводити бої українця по всьому світу, а не тільки в США.

“Хочу, щоб Ломаченко провів ще один бій у цьому році. Я знаю велику кількість місць за межами США, де можна організувати такий бій. Сподіваюся, ми зможемо знайти найкомфортніше місце і провести бій в іншій країні. Це моя мета, а вже в наступному році він зможе провести поєдинок проти переможця бою Коммі — Лопес”, — сказав промоутер.

Також Арум додав: “Василь — велика зірка. Тому він повинен битися не тільки в США, а по всьому світу, як це робив Мухаммед Алі. Є австралієць Джордж Камбосос-молодший, він дуже хороший боксер. Постараємося знайти для Ломаченка гідного суперника”.

Як повідомляв УНН, чемпіон світу з UFC порівняв власні досягнення із титулами Ломаченка.

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