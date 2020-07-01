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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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4 марта, 15:53 • 120668 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102997 просмотра

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Стартовало Всеукраинское исследование "Индекс легкости работы бухгалтеров"

Стартовало Всеукраинское исследование "Индекс легкости работы бухгалтеров"

Киев  •  УНН

 • 10269 просмотра

Компания ЛІГА:ЗАКОН объявляет о старте третьего Всеукраинского исследования "Индекс легкости работы бухгалтеров", в рамках которого бухгалтеры оценивают эффективность государства в области налогов. В этом году мы особое внимание уделяем тому, как изменилась профессия бухгалтера в новых реалиях - зарплаты, условия работы и защищенность профессии.

Приглашаем бухгалтеров приобщиться к опросу. Расскажите нам все, что думаете о налогах и налоговой политике государства в это непростое время.

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Каждый, кто заполнит анкету:

● Первым получит результаты исследования на свою почту;
● Получит приглашение на онлайн-форум “ЖИЗНЬ БУХГАЛТЕРА в новых реалиях” и и объявление победителей премии “Выбор бухгалтера” 16 июля 2020 в День бухгалтера;
● Примет участие в розыгрыше подарков среди участников опроса.

Мы убеждены, что мнение бухгалтера должна быть учтена на высшем уровне. Ведь именно бухгалтер внимательно отслеживает все изменения в налоговой политике и на практике видит их влияние на бизнес.

Это первый этап масштабного проекта “Выбор бухгалтера 2020”, который компания ЛІГА:ЗАКОН проводит ко Дню бухгалтера. Приглашаем бухгалтеров присоединится и к другим активностям этого года:

— Голосование в рамках Национальной премии “Выбор бухгалтера 2020”;

— Онлайн-форум “ЖИЗНЬ БУХГАЛТЕРА в новых реалиях”, который состоится 16 июня в День бухгалтера. Именно на этом форуме будут объявлены результаты исследования и разыграны призы среди участников.

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Всеукраинское исследование “Индекс легкости работы бухгалтеров” компании ЛІГА:ЗАКОН проводится уже третий год подряд.

В прошлом году оно охватило 1587 бухгалтеров со всей Украины. Цель исследования - отслеживание настроений бухгалтеров, как главного индикатора здоровья бизнеса и государства, вынесение выявленных проблем на общественное обсуждение и поиск эффективных решений.

Компания ЛІГА:ЗАКОН — украинская продуктовая IT-компания, которая уже более 28 лет обеспечивает украинский бизнес информацией, аналитикой и технологичными решениями для эффективной и безопасной работы. В портфель компании входят 13 профессиональных продуктов, в частности Информационно-правовые системы (ИПС), система анализа судебных решений Verdictum, система проверки и мониторинга контрагентов ContrAgent, сервис мониторинга регистрационных действий SMS Маяк, сервис мониторинга медиапространства Semantrum, сервис отчетности Report, чат-бот бухгалтер для ФЛП ReporTax, а также специализированные деловые медиа-ресурсы

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