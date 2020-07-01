Стартувало Всеукраїнське дослідження “Індекс легкості роботи бухгалтерів”
Київ • УНН
Компанія ЛІГА:ЗАКОН оголошує про старт третього всеукраїнського дослідження “Індекс легкості роботи бухгалтерів”, в рамках якого бухгалтери оцінюють ефективність держави у сфері податків. Цього року ми особливу увагу приділяємо тому, як змінилась професія бухгалтера у нових реаліях - зарплати, умови роботи та захищеність професії.
Запрошуємо бухгалтерів долучитись до опитування. Розкажіть нам все, що думаєте про податки та податкову політику держави у цей непростий час.
Кожен, хто заповнить анкету:
— Першим отримає результати дослідження на свою пошту;
— Отримає запрошення на онлайн-форум “ЖИТТЯ БУХГАЛТЕРА В НОВИХ РЕАЛІЯХ” та оголошення переможців премії “Вибір бухгалтера” , що відбудеться 16 липня 2020 у День бухгалтера;
— Візьме участь у розіграші подарунків серед учасників опитування, що відбудеться просто під час Форуму.
Ми переконані, що думка бухгалтера має бути врахована на найвищому рівні. Адже саме бухгалтер уважно відстежує усі зміни у податковій політиці та на практиці бачить їхній вплив на бізнес.
Це перший етап масштабного проекту компанії “Вибір бухгалтера 2020”, який компанія ЛІГА:ЗАКОН проводить до Дня бухгалтера. Запрошуємо бухгалтерів долучитись і до інших активностей цього року:
— Голосування в рамках Національної премії “Вибір бухгалтера 2020”;
— Онлайн-форум “ЖИТТЯ БУХГАЛТЕРА В НОВИХ РЕАЛІЯХ”, що відбудеться 16 липня у День бухгалтера. Саме на цьому форумі будуть оголошені результати дослідження та розіграні призи серед учасників.
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Всеукраїнське дослідження “Індекс легкості роботи бухгалтерів” компанії ЛІГА:ЗАКОН проводилося вже три роки поспіль.
Минулого року воно охопило 1 587 бухгалтерів з усієї України. Мета дослідження — відстеження настроїв бухгалтерів, як головного індикатора здоров’я бізнесу та держави, винесення виявлених проблем на суспільне обговорення та пошук ефективних рішень.
Компанія ЛІГА:ЗАКОН — українська продуктова IT-компанія, яка понад 28 років забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи. До портфелю компанії входять 13 професійних продуктів, зокрема Інформаційно-правові системи (ІПС), система аналізу судових рішень Verdictum, система перевірки та моніторинга контрагентів ContrAgent, сервіс моніторингу реєстраційних дій SMS Маяк, сервіс моніторингу медіапростору Semantrum, сервіс звітності Report, чат-бот бухгалтер для ФОП ReporTax, а також спеціалізовані ділові медіа-ресурси.