Стармер представил план обороны Британии на более чем 100 млрд долларов - Bloomberg

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер представил новый план развития обороны, который предусматривает увеличение военных расходов почти до 80 млрд фунтов стерлингов (около 105 млрд долларов) в год к 2029 году. Значительная часть финансирования будет направлена на развитие беспилотников, автономных систем и искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

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По словам Стармера, характер современной войны стремительно меняется, поэтому страна должна адаптировать свои Вооруженные силы к новым вызовам.

Лучший способ избежать войны - подготовиться к ней. Лучший способ защититься - сдерживать. Этот план сделает британцев безопаснее, обеспечив трансформацию наших вооруженных сил - заявил он.

Документ предусматривает увеличение оборонных расходов до 2,7% ВВП к 2030 году. В частности, в течение следующих четырех лет около 5 млрд фунтов будет направлено на развитие беспилотников и автономного вооружения - это крупнейшая инвестиция Великобритании в такие технологии.

Кроме того, Лондон планирует довести общие расходы на безопасность, включая защиту критической инфраструктуры и энергетики, до 4,2% ВВП к концу десятилетия. Это является частью обязательств страны перед НАТО.

Стармер также выразил уверенность, что его вероятный преемник Энди Бернем продолжит нынешний курс в сфере обороны.

Этот план является нашим лучшим видением того, что нужно стране именно сейчас, и это платформа, на которой, я уверен, будет строить мой преемник - отметил премьер.

В то же время план уже вызвал дискуссии в Великобритании. Для его финансирования правительство отказалось от идеи выпуска оборонных облигаций, поскольку это могло бы привести к росту процентных ставок.

Вместо этого средства планируют получить путем перераспределения капитальных расходов между государственными ведомствами. Из-за этого реализацию части инфраструктурных проектов, в частности в сфере дорожного строительства и энергетики, будет отложено.

Великобритания инвестирует 5 млрд фунтов в дроны и ИИ для модернизации армии – Bloomberg