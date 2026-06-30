Стармер представил план обороны Британии на более чем 100 млрд долларов - Bloomberg

$44.850.0151.170.04
ukenru
10:42 • 15592 просмотра
Панъевропейский противоракетный щит – кто поддержал проект FREYJA?Photo
10:06 • 21050 просмотра
ЕС направил 3,9 млрд евро на дроны для Украины в рамках 90-миллиардного кредита
08:14 • 20803 просмотра
Спецоперация "Бюджет": за две недели установлено 1,2 млрд грн ущерба государству, больше всего в топливно-энергетическом комплексеVideo
07:42 • 25978 просмотра
Графики отключений света на фоне жары будут с 17:00 до 22:00 - Минэнерго
30 июня, 06:33 • 26066 просмотра
Более 43 000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести после землетрясений в ВенесуэлеVideo
30 июня, 03:55 • 23590 просмотра
Один из самых богатых людей Китая приговорен в США к 30 годам тюрьмы за мошенничество на $1 млрд
29 июня, 19:46 • 27168 просмотра
ЕС вводит таможенный сбор на небольшие посылки из-за дешёвого импорта из Китая
Эксклюзив
29 июня, 14:02 • 32766 просмотра
путин окончательно оторвался от реальности - эксперт о "10 км до Сум", смерти "Духа Анкориджа" и "бензиновой катастрофе"
29 июня, 12:01 • 68186 просмотра
“Show must go on” или группа поддержки "по вызову" – куда делась массовка врача Odrex, которого судят за медицинскую халатность?Photo
Эксклюзив
29 июня, 11:43 • 89323 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+32°
5м/с
38%
749мм
Популярные новости
За сутки Россия потеряла 1350 военных, 71 артсистему и почти 2 тысячи дронов - ГенштабPhoto30 июня, 03:38 • 21483 просмотра
Кто имеет право на субсидию в Украине и как ее оформитьPhoto30 июня, 06:24 • 32335 просмотра
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video07:59 • 17836 просмотра
В Киеве масштабное ДТП - столкнулись пять автомобилей, есть погибшая и пострадавшиеPhoto09:24 • 12390 просмотра
Китай "настойчиво" призвал россию и Украину возобновить переговоры09:37 • 11909 просмотра
публикации
Международное право - преимущество Украины, но произвольное толкование конвенций создает риски для государства11:28 • 10927 просмотра
Панъевропейский противоракетный щит – кто поддержал проект FREYJA?Photo10:42 • 15592 просмотра
Кто имеет право на субсидию в Украине и как ее оформитьPhoto30 июня, 06:24 • 32414 просмотра
Где в Украине дороже и дешевле всего купить жилье - сколько стоят квартиры в разных городах29 июня, 12:27 • 46158 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
Эксклюзив
29 июня, 11:43 • 89323 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video07:59 • 17898 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 61201 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 76980 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 87912 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 124265 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Стармер представил план обороны Британии на более чем 100 млрд долларов - Bloomberg

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Премьер-министр Британии Кир Стармер представил план, предусматривающий увеличение военных расходов почти до 80 млрд фунтов в год к 2029 году. Значительную часть средств направят на развитие беспилотников и искусственного интеллекта.

Стармер представил план обороны Британии на более чем 100 млрд долларов - Bloomberg

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер представил новый план развития обороны, который предусматривает увеличение военных расходов почти до 80 млрд фунтов стерлингов (около 105 млрд долларов) в год к 2029 году. Значительная часть финансирования будет направлена на развитие беспилотников, автономных систем и искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

По словам Стармера, характер современной войны стремительно меняется, поэтому страна должна адаптировать свои Вооруженные силы к новым вызовам.

Лучший способ избежать войны - подготовиться к ней. Лучший способ защититься - сдерживать. Этот план сделает британцев безопаснее, обеспечив трансформацию наших вооруженных сил

- заявил он.

Документ предусматривает увеличение оборонных расходов до 2,7% ВВП к 2030 году. В частности, в течение следующих четырех лет около 5 млрд фунтов будет направлено на развитие беспилотников и автономного вооружения - это крупнейшая инвестиция Великобритании в такие технологии.

Кроме того, Лондон планирует довести общие расходы на безопасность, включая защиту критической инфраструктуры и энергетики, до 4,2% ВВП к концу десятилетия. Это является частью обязательств страны перед НАТО.

Стармер также выразил уверенность, что его вероятный преемник Энди Бернем продолжит нынешний курс в сфере обороны.

Этот план является нашим лучшим видением того, что нужно стране именно сейчас, и это платформа, на которой, я уверен, будет строить мой преемник

 - отметил премьер.

В то же время план уже вызвал дискуссии в Великобритании. Для его финансирования правительство отказалось от идеи выпуска оборонных облигаций, поскольку это могло бы привести к росту процентных ставок.

Вместо этого средства планируют получить путем перераспределения капитальных расходов между государственными ведомствами. Из-за этого реализацию части инфраструктурных проектов, в частности в сфере дорожного строительства и энергетики, будет отложено.

Великобритания инвестирует 5 млрд фунтов в дроны и ИИ для модернизации армии – Bloomberg30.06.26, 03:57 • 4378 просмотров

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира