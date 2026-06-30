Стармер представил план обороны Британии на более чем 100 млрд долларов - Bloomberg
Киев • УНН
Премьер-министр Британии Кир Стармер представил план, предусматривающий увеличение военных расходов почти до 80 млрд фунтов в год к 2029 году. Значительную часть средств направят на развитие беспилотников и искусственного интеллекта.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер представил новый план развития обороны, который предусматривает увеличение военных расходов почти до 80 млрд фунтов стерлингов (около 105 млрд долларов) в год к 2029 году. Значительная часть финансирования будет направлена на развитие беспилотников, автономных систем и искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
По словам Стармера, характер современной войны стремительно меняется, поэтому страна должна адаптировать свои Вооруженные силы к новым вызовам.
Лучший способ избежать войны - подготовиться к ней. Лучший способ защититься - сдерживать. Этот план сделает британцев безопаснее, обеспечив трансформацию наших вооруженных сил
Документ предусматривает увеличение оборонных расходов до 2,7% ВВП к 2030 году. В частности, в течение следующих четырех лет около 5 млрд фунтов будет направлено на развитие беспилотников и автономного вооружения - это крупнейшая инвестиция Великобритании в такие технологии.
Кроме того, Лондон планирует довести общие расходы на безопасность, включая защиту критической инфраструктуры и энергетики, до 4,2% ВВП к концу десятилетия. Это является частью обязательств страны перед НАТО.
Стармер также выразил уверенность, что его вероятный преемник Энди Бернем продолжит нынешний курс в сфере обороны.
Этот план является нашим лучшим видением того, что нужно стране именно сейчас, и это платформа, на которой, я уверен, будет строить мой преемник
В то же время план уже вызвал дискуссии в Великобритании. Для его финансирования правительство отказалось от идеи выпуска оборонных облигаций, поскольку это могло бы привести к росту процентных ставок.
Вместо этого средства планируют получить путем перераспределения капитальных расходов между государственными ведомствами. Из-за этого реализацию части инфраструктурных проектов, в частности в сфере дорожного строительства и энергетики, будет отложено.
Великобритания инвестирует 5 млрд фунтов в дроны и ИИ для модернизации армии – Bloomberg30.06.26, 03:57 • 4378 просмотров