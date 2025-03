Старые шины на стратегическом самолете как защита от дронов: Минобороны Украины "потроллило" россиян

Цитата

«Это российское ноу-хау: защита от дронов на стратегическом самолете из старых шин. Экологически чистая, эффективная и надежная. Если бы такую защиту установили на межпланетной станции "Луна-25"!», — написали в социальной сети X (бывший Twitter) Минобороны Украины.

В ночь на 30 августа в Пскове в России прогремели взрывы в районе аэропорта. В результате атаки дронов были уничтожены 4 самолета Ил-76.

Впоследствии появились спутниковые снимки, на которых виден истинный масштаб последствий атаки дронами на аэродром в российском Пскове.

This is russian know-how: anti-drone protection on a strategic aircraft made from used tires. Eco-friendly, effective, and reliable. If only protection like this had been installed on the interplanetary station Luna-25! pic.twitter.com/QuL0thnsRl

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 5, 2023