Старі шини на стратегічному літаку як захист від дронів: Міноборони України "потролило" росіян

«Це російське ноу-хау: захист від дронів на стратегічному літаку зі старих шин. Екологічно чистий, ефективний і надійний. Якби такий захист встановили на міжпланетній станції "Луна-25"!», — написали у соціальній мережі X (колишній Twitter) Міноборони України.

У ніч на 30 серпня у Пскові в Росії пролунали вибухи в районі аеропорту. Унаслідок атаки дронів були знищені 4 літаки Іл-76.

Згодом з’явилися супутникові знімки, на яких видно справжній масштаб наслідків атаки дронами на аеродром у російському Пскові.

This is russian know-how: anti-drone protection on a strategic aircraft made from used tires. Eco-friendly, effective, and reliable. If only protection like this had been installed on the interplanetary station Luna-25! pic.twitter.com/QuL0thnsRl

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 5, 2023