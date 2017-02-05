Станция метро "Крещатик" возобновила работу после сообщения о заминировании
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Станция столичного метро "Крещатик" возобновила работу в обычном режиме после проверки сообщения о заминировании. Об этом сообщает пресс-служба подземки, передает УНН.
"Станция "Крещатик" работает в обычном режиме. Проверка проведена, взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, станцию метро "Крещатик" закрыли на вход и выход из-за сообщения о заминировании. Поезда курсировали мимо станции "Крещатик" без остановок.