Станція метро "Хрещатик" відновила роботу після повідомлення про замінування
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Станція столичного метро "Хрещатик" відновила роботу у звичному режимі після перевірки повідомлення про замінування. Про це повідомляє прес-служба підземки, передає УНН.
“Станція „Хрещатик“ працює у звичайному режимі. Перевірку проведено, вибухонебезпечних предметів не виявлено”, — йдеться у повідомлення.
Як повідомляв УНН, станцію метро "Хрещатик" закрили на вхід і вихід через повідомлення про замінування. Поїзди курсували повз станцію "Хрещатик" без зупинок.