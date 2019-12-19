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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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5 марта, 17:33 • 136036 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 140704 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Состояние здоровья сына первого президента Грузии после покушения остается тяжелым

Состояние здоровья сына первого президента Грузии после покушения остается тяжелым

Киев  •  УНН

 • 12480 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Сыну первого президента Грузии Цотнэ Гамсахурдиа проведена неотложная хирургическая операция. По завершении операции врач сделал комментарий для журналистов. Он отметил, что Гамсахурдиа имеет множественные раны и его состояние тяжелое. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия-Онлайн.

"Пациент доставлен в клинику "Скорой помощью". Отмечается политравма, т.е. множественные повреждения. Повреждена левая половина грудной клетки. В этой части отмечается колото-резаная рана, входящие в грудную полость ранения, с повреждением верхней части левого легкого с наличием крови и воздуха в полости плевры.

Кроме того, в области левой лопатки отмечается резано-колотая рана. В области головы отмечается четыре раны.

Мы вскрыли грудную клетку. Я провел соответствующую операцию. Кровотечение остановлено. Пациент переведен в кабинет компьютерной томографии, где ему будет проведена томография черепа.

Посмотрим на уровень повреждения и нейрохирург определит дальнейшую тактику его лечения. Положение серьезное и тяжелое. Политравма является серьезным для жизни повреждением. Какой будет постоперационная тактика, решат наши хирурги. Это покажут исследования", - заявил врач.

Напомним, что на Цотнэ Гамсахурдиа 19 декабря было совершено нападение. Несколько человек нанесли ему ножевые раны. В МВД возбуждено уголовное дело, начато следствие.

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