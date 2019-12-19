Состояние здоровья сына первого президента Грузии после покушения остается тяжелым
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Сыну первого президента Грузии Цотнэ Гамсахурдиа проведена неотложная хирургическая операция. По завершении операции врач сделал комментарий для журналистов. Он отметил, что Гамсахурдиа имеет множественные раны и его состояние тяжелое. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия-Онлайн.
"Пациент доставлен в клинику "Скорой помощью". Отмечается политравма, т.е. множественные повреждения. Повреждена левая половина грудной клетки. В этой части отмечается колото-резаная рана, входящие в грудную полость ранения, с повреждением верхней части левого легкого с наличием крови и воздуха в полости плевры.
Кроме того, в области левой лопатки отмечается резано-колотая рана. В области головы отмечается четыре раны.
Мы вскрыли грудную клетку. Я провел соответствующую операцию. Кровотечение остановлено. Пациент переведен в кабинет компьютерной томографии, где ему будет проведена томография черепа.
Посмотрим на уровень повреждения и нейрохирург определит дальнейшую тактику его лечения. Положение серьезное и тяжелое. Политравма является серьезным для жизни повреждением. Какой будет постоперационная тактика, решат наши хирурги. Это покажут исследования", - заявил врач.
Напомним, что на Цотнэ Гамсахурдиа 19 декабря было совершено нападение. Несколько человек нанесли ему ножевые раны. В МВД возбуждено уголовное дело, начато следствие.