Стан здоров'я сина першого президента Грузії після замаху залишається важким

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Синові першого президента Грузії Цотне Гамсахурдіа проведена невідкладна хірургічна операція. По завершенні операції лікар зробив коментар для журналістів. Він зазначив, що Гамсахурдіа має множинні рани і його стан важкий. Про це повідомляє УНН з посиланням на Грузія-Онлайн.