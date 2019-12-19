Стан здоров'я сина першого президента Грузії після замаху залишається важким
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Синові першого президента Грузії Цотне Гамсахурдіа проведена невідкладна хірургічна операція. По завершенні операції лікар зробив коментар для журналістів. Він зазначив, що Гамсахурдіа має множинні рани і його стан важкий. Про це повідомляє УНН з посиланням на Грузія-Онлайн.
"Пацієнт доставлений в клініку "Швидкою допомогою". Відзначається політравма, тобто множинні пошкодження. Пошкоджена ліва половина грудної клітки. У цій частині наголошується колото-різана рана, що входять в грудну порожнину поранення, з пошкодженням верхньої частини лівої легені з наявністю крові і повітря в порожнині плеври.
Крім того, в області лівої лопатки відзначається різано-колота рана. В області голови відзначається чотири рани.
Ми розкрили грудну клітку. Я провів відповідну операцію. Кровотеча зупинена. Пацієнт переведений в кабінет комп'ютерної томографії, де йому буде проведена томографія черепа.
Подивимося на рівень пошкодження і нейрохірург визначить подальшу тактику його лікування. Положення серйозне і важке. Політравма є серйозним для життя пошкодженням. Якою буде післяопераційні тактика, вирішать наші хірурги. Це покажуть дослідження ", - заявив лікар.
Нагадаємо, що на Цотне Гамсахурдіа 19 грудня було здійснено напад. Кілька людей завдали йому ножові рани. У МВС порушено кримінальну справу, розпочато слідство.