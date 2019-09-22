Стало известно, с какой погоды начнется новая неделя
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Уже в начале следующей недели в Украине стоит ожидать ночных заморозков. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Так, в понедельник, 23 сентября в Украине прогнозируется переменная облачность.
"Без осадков, лишь ночью в Черниговской, Сумской, Полтавской и восточных областях небольшой дождь", - сообщили синоптики.
Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в Карпатах 1-3° тепла, днем 11-16°, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 19-24°.
Что касается Киева, то 23 сентября здесь также ожидается переменная облачность, но без осадков. Температура ночью 6-8° тепла, а днем 13-15°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
В среду днем, по прогнозу, в западных областях местами может пройти небольшой дождь.
"Облачно. Без осадков, лишь днем 25 сентября в западных областях местами небольшой дождь", - говорится в сообщении.
Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.
В северных и восточных областях 24 сентября прогнозируются ночью заморозки в воздухе 0-3°, днем 9-14° тепла, 25 сентября ночью 1-6° тепла, на почве (на севере Левобережья и Луганской в воздухе) заморозки 0-5° , днем 12-17° тепла. На остальной территории ночью 4-9° тепла (24 сентября в Полтавской и Черкасской заморозки на почве 0-4°), днем 14-19° тепла, в южной части и местами в западных областях ожидается 20-22°.
Напомним, синоптики предупредили об ухудшения погодных условий.