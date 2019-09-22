Стало відомо, з якої погоди розпочнеться новий тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Вже на початку наступного тижня в Україні варто очікувати нічних заморозків. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, у понеділок, 23 вересня в Україні прогнозується мінлива хмарність.
"Без опадів, лише вночі на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та східних областях невеликий дощ", - повідомили синоптики.
Вітер очікується переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, в Карпатах 1-3° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині 19-24°.
Щодо Києва, то 23 вересня тут також очікується мінлива хмарність, але без опадів. Температура вночі 6-8° тепла, а вдень 13-15°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
У середу вдень, за прогнозом, у західних областях місцями може пройти невеликий дощ.
"Мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 25 вересня у західних областях місцями невеликий дощ", - йдеться в повідомленні.
Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.
У північних та східних областях 24 вересня прогнозуються вночі заморозки у повітрі 0-3°, вдень 9-14° тепла, 25 вересня вночі 1-6° тепла, на ґрунті (на півночі Лівобережжя та Луганщині у повітрі) заморозки 0-5°, вдень 12-17° тепла. На решті території вночі 4-9° тепла (24 вересня на Полтавщині й Черкащині заморозки на ґрунті 0-4°), вдень 14-19° тепла, у південній частині та подекуди в західних областях очікується 20-22°.
Нагадаємо, синоптики попередили про погіршення погодних умов.