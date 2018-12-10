Стало известно сколько пассажиров упорно продолжает пользоваться жетонами в киевском метро

"На протяжении 11 месяцев 2018 жетоном воспользовались всего 25 процентов пассажиров в 2017 году - 38 процентов. Пассажиры все чаще отказываются от жетонов это позволяет экономить время и деньги", - сообщили в пресс-службе.

При этом в ведомстве напомнили, что сегодня альтернативой жетонам в Киевском метрополитене является оплата проезда с помощью: бесконтактной карточки метро (при пополнении на 50 поездок стоимость одной - составляет 6,50 грн), проездными в месяц, банковской картой, а также рассчитаться ею в кассе для приобретения проездных или при пополнении поездки на бесконтактную карту метро, ​​смартфона или смарт-часов, карточки киевлянина.

Также в пресс-службе уточнили, что предприятие планирует отказаться от жетона после введения в эксплуатацию единого электронного билета.



Напомним, за сутки 14 ноября, во время непогоды, Киевским метрополитеном воспользовались 1770000 пассажиров, что на 270 000 человек более чем в другие дни.



В текущем году в КП "Киевский метрополитен" поступило 19 сообщения о минировании станций.



За 11 месяцев текущего года в КП "Киевский метрополитен" произошло около 70 травм пассажиров - в основном из -за нарушения правил безопасности.