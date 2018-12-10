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Стало відомо скільки пасажирів уперто продовжує користуватись жетонами у київському метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Впродовж 11 місяців 2018 року жетоном скористалися всього 25 відсотків пасажирів у 2017 році – 38 відсотків. Про це повідомила прес-служба КП "Київський метрополітен" у відповіді на запит кореспондента УНН.

Стало відомо скільки пасажирів уперто продовжує користуватись жетонами у київському метро

"Впродовж 11 місяців 2018 року жетоном скористалися всього 25 відсотків пасажирів у 2017 році – 38 відсотків. Пасажири все частіше відмовляються від жетонів це дає змогу економити час та гроші", - повідомили у прес-службі.

При цьому у відомстві нагадали, що сьогодні альтернативою жетонам у Київському метрополітені є оплата проїзду за допомогою: безконтактної картки метро (при поповнені на 50 поїздок вартість однієї - становить 6,50 грн), проїзними на місяць, банківською карткою, а також розрахуватися нею в касі для придбання проїзних або при поповнені поїздки на безконтактну карту метро, смартфону або смарт-годинника, Картки Киянина.

Також у прес-службі уточнили, що підприємство планує відмовитися від жетона після введення в експлуатацію єдиного електронного квитка.

Нагадаємо, за добу 14 листопада, під час негоди, Київським метрополітеном скористалось 1 мільйон 770 тисяч пасажирів, що на 270 тисяч осіб більш, ніж у інші дні.

Протягом поточного року до КП "Київський метрополітен" надійшло 19 повідомлення про мінування станцій.

За 11 місяців поточного року в КП "Київський метрополітен" сталося близько 70 травмувань пасажирів – в основному через порушення правил безпеки.

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