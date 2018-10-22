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Стало известно, на сколько подорожает проезд в маршрутках Киева и области

Стало известно, на сколько подорожает проезд в маршрутках Киева и области

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 октября. УНН. Проезд в маршрутных такси в Киеве и Киевской области до конца текущего года подорожает на 1-3 гривны. Об этом сообщил директор компании "Трансгруп" Владимир Назаренко в комментарии корреспонденту УНН.

“Цены на проезд будут повышаться — по каждому маршруту будет свой расчет. На пригородных маршрутах подорожания следует ожидать, поскольку из-за подорожания горючего там не повышался тариф. А на городских тарифах повышение будет незначительное — в пределах гривны-двух. Пригородные — в зависимости от расстояния, подорожают от гривны до трех”, — отметил он.

По его словам, сейчас стоимость проезда на некоторых маршрутах столицы сравнялась с тарифом на проезд в коммунальном транспорте — 8 гривен, однако в случае дальнейшего подорожания топлива цена будет и дальше расти.

При этом он добавил, что еще в январе 2018 года представители частных перевозчиков предоставляли городской власти расчеты с обоснованием повышения платы за проезд до 10 гривен, однако до сих пор тариф повышался постепенно.

Столичная мэрия, по словам В.Назаренко, своего ответа по повышению платы за проезд в маршрутных такси не предоставила, однако в таком случае перевозчики расценивают позицию власти как “молчаливое согласие”.

Напомним, по состоянию на 11 октября в Украине стоимость бензина практически достигла европейского уровня, дизель еще доганяет.

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