Стало відомо, на скільки подорожчає проїзд в маршрутках Києва і області
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Проїзд в маршрутних таксі в Києві і Київській області до кінця поточного року подорожчає на 1-3 гривні. Про це повідомив директор компанії “Трансгруп” Володимир Назаренко в коментарі кореспонденту УНН.
“Ціни на проїзд будуть підвищуватись — по кожному маршруту буде свій розрахунок. На приміських маршрутах подорожчання слід очікувати, оскільки через подорожчання пального там не підвищувався тариф. А на міських тарифах підвищення буде незначне — в межах гривні-двох. Приміські — залежно від відстані, подорожчають від гривні до трьох”, — зазначив він.
За його словами, наразі вартість проїзду на деяких маршрутах столиці зрівнялась із тарифом на проїзд в комунальному транспорті — 8 гривень, однак у випадку подальшого подорожчання пального ціна буде й далі рости.
При цьому він додав, що ще в січні 2018 року представники приватних перевізників надавали міській владі розрахунки із обґрунтуванням підвищення плати за проїзд до 10 гривень, однак досі тариф підвищувався поступово.
Столична мерія, за словами В.Назаренко, своєї відповіді щодо підвищення плати за проїзд в маршрутних таксі не надала, однак в такому випадку перевізники розцінюють позицію влади як “мовчазну згоду”.
Нагадаємо, станом на 11 жовтня в Україні вартість бензину практично досягла європейського рівня, дизель ще наздоганяє.