Стало відомо, на скільки подорожчає проїзд в маршрутках Києва і області

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Проїзд в маршрутних таксі в Києві і Київській області до кінця поточного року подорожчає на 1-3 гривні. Про це повідомив директор компанії “Трансгруп” Володимир Назаренко в коментарі кореспонденту УНН.