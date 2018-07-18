Стало известно, когда первая баржа с херсонскими арбузами отправится в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Первая баржа с херсонскими арбузами будет отправлена по Днепру в Киев 1-8 августа. В продажу они поступят с 15 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ООО СП "Нибулон" на своей странице в Facebook.
"1-8 августа, в период оптимального созревания херсонских арбузов, будет отправлено первое в этом сезоне несамоходное судно с 500 тоннами сладкой ягоды. А уже с 15 августа первая партия арбузов будет доставлена на полке столичных магазинов", - говорится в сообщении.
Напомним, с приходом летнего сезона на полках магазинов и на всех местных рынках Украины и за ее пределами появляются сезонные фрукты, в том числе - арбузы и дыни. Когда покупать сочные фрукты и как уберечь себя от угрозы вредных нитратов-удобрений, рассказал в комментарии УНН заведующий консультативно-информационного отдела "1583" Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева Александр Комашко.