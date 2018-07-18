Стало известно, когда первая баржа с херсонскими арбузами отправится в Киев

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 40345 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102705 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124682 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132180 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169226 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153392 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141122 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130464 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181400 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118334 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Стало известно, когда первая баржа с херсонскими арбузами отправится в Киев

Стало известно, когда первая баржа с херсонскими арбузами отправится в Киев

Киев  •  УНН

 • 13530 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Первая баржа с херсонскими арбузами будет отправлена ​​по Днепру в Киев 1-8 августа. В продажу они поступят с 15 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ООО СП "Нибулон" на своей странице в Facebook.

"1-8 августа, в период оптимального созревания херсонских арбузов, будет отправлено первое в этом сезоне несамоходное судно с 500 тоннами сладкой ягоды. А уже с 15 августа первая партия арбузов будет доставлена ​​на полке столичных магазинов", - говорится в сообщении.

Напомним, с приходом летнего сезона на полках магазинов и на всех местных рынках Украины и за ее пределами появляются сезонные фрукты, в том числе - арбузы и дыни. Когда покупать сочные фрукты и как уберечь себя от угрозы вредных нитратов-удобрений, рассказал в комментарии УНН заведующий консультативно-информационного отдела "1583" Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева Александр Комашко.

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